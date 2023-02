Eintracht, Glasner su Kvaratskhelia: "Mi ha sorpreso, ma so come si ferma"

Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht, prossimo avversario del Napoli in Champions, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

Conosceva Kvaratskhelia prima di questa stagione? Ha sorpreso anche lei?

"Non lo conoscevo. Mi ha sorpreso che un giovane georgiano abbia così tante qualità e si sia imposto così velocemente in Serie A, non è facile. Resta largo e poi ha un dribbling all’interno, calcia di destro e sinistro. E’ importante che non lasciamo da soli i nostri esterni e li sosteniamo, per poter controllarne le qualità".