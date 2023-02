Eintracht, Glasner: "Testa al Werder, i giocatori non vedranno il Napoli fino a domenica"

"I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro nel trasmettercelo questa settimana. C'era fuoco durante l'allenamento!".

TuttoNapoli.net

Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Bundesliga contro il Werder Brema: "Abbiamo parlato solo di Brema questa settimana. Certo, lo staff tecnico ha a che fare con il Napoli da settimane. I giocatori però non sentiranno e vedranno il Napoli fino a domenica.