Eintracht, Lindstrom: "Abbiamo comunque dimostrato di poter stare in Champions"

Jesper Lindstrom, attaccante dell'Eintracht Francoforte, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il ko in Champions (0-2) contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Jesper Lindstrom, attaccante dell'Eintracht Francoforte, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il ko in Champions (0-2) contro il Napoli: "Non credo sia una questione di avere cose da imparare. Sento che abbiamo dimostrato di essere in grado di giocare in questa competizione. Lo abbiamo dimostrato superando un girone molto difficile".