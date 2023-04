Elmas avverte: "La Salernitana non vorrà farci festeggiare lo Scudetto, sarà dura!"

"Non è facile perché la Salernitana sicuramente non vorrà farci festeggiare lo Scudetto. Salerno è qui, a mezzora da Napoli, per cui sarà difficile".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle difficoltà del derby con la Salernitana: "Non è facile perché la Salernitana sicuramente non vorrà farci festeggiare lo Scudetto. Salerno è qui, a mezzora da Napoli, per cui sarà difficile. Però dobbiamo fare il nostro e non pensare che se vinciamo saremo campioni d'Italia. In qualsiasi modo dobbiamo vincere questa partita, che sia col bel gioco o senza il bel gioco, l'importante è che si vinca".