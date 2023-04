Elmas da brividi: "Da piccolo mai avrei pensato di vincere Scudetto, emozione indelebile!"

Elmas, centrocampista del Napoli, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche sui discorsi in spogliatoio circa la festa Scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche sui discorsi in spogliatoio circa la festa Scudetto: "Certo che ne parliamo, tutti la aspettiamo. E' una cosa incredibile perché non succede tutti gli anni, quindi sappiamo cosa fare. E' normale che ne parliamo tra di noi perché anche noi a volte non riusciamo a credere a ciò che stiamo facendo.

Veniamo da paesi come Kosovo, Macedonia, Slovacchia, Nigeria e Camerun. Io da piccolo non ho mai pensato che avrei vinto uno Scudetto, quindi per noi è un'emozione che resterà per sempre. Non si sa mai quando potremo vincere un altro Scudetto, quindi dovremo goderci al massimo questo".