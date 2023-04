Elmas: "Finale stagione una chance per chi ha giocato meno di dimostrare che è forte"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato anche delle richieste di Luciano Spalletti nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napol

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato anche delle richieste di Luciano Spalletti nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci dice che mantenendo questo gioco terremo anche il +20 in classifica. Dobbiamo giocare fino alla fine, sappiamo come siamo arrivati fin qui e fino alla fine dovremo far vedere di essere una grande squadra.

E ci sarà anche la possibilità per chi gioca meno di dimostrare che sono forti e all'altezza di essere qui. Noi li vediamo in allenamento, già li conosciamo e sappiamo che sono forti".