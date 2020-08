Elmas, il CT macedone: "Mi ha detto che è felice per il rinnovo, il club crede in lui. Può fare più ruoli"

Elif Elmas, centrocampista classe '99 del Napoli, ha rinnovato il contratto col club azzurro e ieri è arrivato l'annuncio. Igor Angelovski, Commissario Tecnico della Macedonia, ne ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo contrattuale di Elmas con il Napoli fino al 2025 è la prova che il club crede in lui e che il calciatore sta molto bene in azzurro. Ho incontrato Elmas in Macedonia pochi giorni fa, è qui in vacanza. Mi ha confessato di essere molto felice del rinnovo, che vuole migliorare per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Per Elmas sarà importante avere continuità. Quest'anno ha avuto un alto minutaggio anche se, a causa del Coronavirus, gli impegni ravvicinati hanno costretto l'allenatore ad una maggior rotazione. Elmas può giocare molto bene anche da esterno sinistro, come avvenuto a San Siro con l'Inter in Coppa Italia. E' un calciatore duttile, può dare qualità sia al centrocampo che sull'esterno. In Nazionale, con me, gioca a sinistra nel 4-2-3-1 ed ha segnato anche un paio di goal dandomi molte soddisfazioni. E' un bene per i tecnici avere a disposizione calciatori duttili come lui. Fabian e Zielinski? Non c'è alcun problema per Elmas, anzi. Avere più giocatori di qualità nello stesso ruolo è un bene perchè la stagione è lunga e gli impegni sono tanti".