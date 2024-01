Elmas, il primo impatto al Lipsia: "E' difficile perché l'allenatore ci parla in tedesco"

Eljif Elmas si trova a La Manga, in Spagna, dove il Lipsia sta facendo la preparazione per la seconda fase della stagione.

TuttoNapoli.net

Eljif Elmas si trova a La Manga, in Spagna, dove il Lipsia sta facendo la preparazione per la seconda fase della stagione. Il macedone ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Sport1, sul suo primo impatto con i sassoni: "È difficile, perché l'allenatore ci parla sempre in tedesco. Voglio impararlo in fretta" ha ammesso l'ex Napoli, che si è trasferito a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 23 milioni.

Elmas ha firmato col Lipsia un contratto fino al 2028. Elmas è stato scelto per sostituire lo svedese Emil Forsberg, che si è trasferito pur restando in orbita Red Bull, finendo a New York: "È un grande cambiamento per me, ma sono molto felice. Mi piace il progetto e sono felice di potermi unire a questo giovane gruppo".