Elmas sui 10mila a Capodichino: "Vengo dal Fenerbahce, ma mai visto una cosa simile"

Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Eljif Elmas ha parlato anche dell'accoglienza dei 10mila tifosi all'aeroporto dopo il successo azzurro contro la Juventus: "No, non me l'aspettavo. Io vengo dal Fenerbahce, una tifoseria simile, ma non mi aspettavo diecimila persone, è incredibile. Siamo contenti. E ora non oso immaginare quando vinceremo lo Scudetto, al netto della scaramanzia. Mi fa molto piacere che la città sia così colorata di biancazzurro".