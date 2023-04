Elmas sull'assist a Raspa: "Gli avevo detto che doveva darmi 500€, ma ancora non l'ha fatto"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha deciso il match con la Juve con l'assist per Giacomo Raspadori e ne ha parlato

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha deciso il match con la Juve con l'assist per Giacomo Raspadori e ne ha parlato in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Aspettavo solo che Zielinski passasse il pallone. Quando me l'ha passata ho visto Osimhen andare avanti e allora l'ho messa lunga per Jack. Lo dico sempre a Jack prima delle partite: stasera ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Con la Juve gliel'ho fatto ma ancora non me li ha dati (ride, ndr)".