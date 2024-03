Elmas: "Vincere col Napoli non è come farlo con Juve, Inter o Milan. Porterò per sempre lo scudetto nel cuore"

Elif Elmas, centrocampista del Lipsia ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni allo youtuber Blur.

Elif Elmas, centrocampista del Lipsia ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni allo youtuber Blur: "Ho vinto al Napoli una Coppa Italia e lo scudetto, vincere a Napoli sai quanto è difficile.

Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore, vincere con il Napoli non è come vincere con: Inter, Milan o Juventus, loro vincono tutti gli anni, sono abituati. Il Napoli no, vincere li è diverso".