Empoli, Caprile: "Paro un rigore su due? Ho dei segreti, ma non li dico..."

Elia Caprile, portiere dell'Empoli, migliore in campo nello 0-0 sul campo del Cagliari, è intervenuto a fine partita al microfono di DAZN: "Abbiamo sofferto da squadra, questo punto l'abbiamo strappato da squadra. Non è stato Caprile a strappare questo punto, è un punto che ha meritato tutta la squadra".

Pari un rigore su due in media. C'è un segreto?

"Un mix di fattori, ma i segreti me li tengo stretti".

Che peso attribuisci a questo punto in uno scontro diretto per la salvezza?

"E' un punto importante perché a differenza di altre volte la prestazione è stata un po' più sofferta perché loro ci hanno schiacciato, soprattutto nel secondo tempo. Un punto importante in un campo caldo come questo. Siamo lì, ce la giochiamo fino alla fine".