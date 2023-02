Empoli, la resa di Zanetti in conferenza: "Napoli ingiocabile, in A non c'è più discussione"

In conferenza stampa l'allenatore dei toscani Paolo Zanetti commenta la gara contro il Napoli.





TuttoNapoli.net

In conferenza stampa l'allenatore dei toscani Paolo Zanetti commenta la gara contro il Napoli.

Il suo Empoli poteva fare qualcosa in più? Con quale insegnamento esce da questa partita?

"Il Napoli è per certi versi ingiocabile perché fa tutte le fasi in maniera perfetta. Non sono completamente contento di quello che abbiamo fatto. Non parlo di impegno ma abbiamo pagato un po' di tensione, quando avevamo palla potevamo fare di meglio. Abbiamo forse pagato un po' di timore reverenziale e questo ci deve far crescere. I due gol ce li siamo fatti da soli, già la partita era difficile e poi è diventata quasi impossibile. Non racconto favole, poi magari avremmo perso lo stesso perché questo Napoli ridicolizza una squadra che ha vinto l'Europa League, figuriamoci noi. Abbiamo lottato con la solita grinta, ma oggi non era sufficiente".