Empoli, Vicario: "Col Napoli non dovremo snaturarci, possiamo essere pericolosi contro chiunque"

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, ha parlato ai canali del club dopo il pari in casa della Fiorentina.

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, ha parlato ai canali del club dopo il pari in casa della Fiorentina: "Da domani si pensa al Napoli? L'Empoli non dovrà snaturarsi, anche se sappiamo di incontrare i primi della classe, con i numeri e i giocatori migliori. Bisogna avere rispetto e attenzione, sarà una partita da preparare in ogni minimo particolare, dobbiamo concentrarci su cosa vogliamo fare perché possiamo essere pericolosi con qualsiasi avversario".