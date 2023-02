Empoli, Zanetti: "Preoccupato per Cambiaghi, ma stimolerà gli altri a non farlo rimpiangere"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby pareggiato in casa della Fiorentina.



Arrabbiato per la gestione dei cartellini? " L'arbitro ha scelto di fare così e questo condiziona. Qualche nostro giallo è stato generoso, il metro è stato strano ma non cerchiamo alibi. I cartellini non c'entrano col secondo tempo e vedo più meriti loro che demeriti nostri ".

Come sta Cambiaghi?

"Sono preoccupato, la dinamica non è delle migliori. Stava scattando a massima velocità, facciamo il segno della croce che non sia uno strappo. Peccato, stava diventando punto di forza e rischiamo di perderlo per parecchio tempo. Stimolerà gli altri a non farlo rimpiangere".

Qualche rimpianto?

"Sì, non aver fatto 0-2 per questione di centimetri. Per vincere qui si deve essere capaci di ammazzare la partita e non l'abbiamo fatto. Se la tieni viva può tornarti sotto un avversario così forte".

Contento del carattere?

"Dopo i primi dieci minuti abbiamo preso le distanze giuste. Sicuramente è stata una partita dispendiosa, alla lunga l'abbiamo pagato ma non si può prescindere dall'agonismo al massimo e dall'attenzione nei dettagli o vieni via di qui che hai preso tre gol senza accorgertene. Non abbiamo vinto ma i tifosi possono essere orgogliosi".