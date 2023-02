Empoli, Zanetti svela un'altra possibile defezione: "L'altro attaccante titolare non è al top"

E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paolo Zanetti. E l'allenatore dell'Empoli ha svelato che l'ex Samp non sta bene

Avete perso Cambiaghi. Piccoli e Caputo possono coesistere? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paolo Zanetti. E l'allenatore dell'Empoli ha svelato che l'ex Samp non sta bene: "Piccoli sta crescendo, è un centravanti un po' anomalo. Ha una buona tecnica e buon tiro nonostante la struttura fisica.

Per me può giocare con tutti. Sto facendo delle valutazioni ma già da domani, Caputo non è al top, vedremo se ce la farà. Vista la sua importanza lo costudisco come un diamante, va gestito, certi allarmi vanno ascoltati".