Empoli, Zanetti: "Vedere il Napoli dal vivo è tosta, non ha difetti. Progetto tecnico al culmine”

Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, è stato ieri ospite nel salotto di Dazn e ha parlato così della crescita del Napoli e non solo: “Vederlo dal vivo è tosta. Fanno bene tutte le fasi, non hanno difetti. In preparazione è stato molto difficile, hanno tantissime soluzioni offensive e difensive. Hanno grande condizione fisica e mentalità. Questo fa sì che il Napoli si meriti quello che sta facendo e si candidi per un posto importante in Europa.