Entourage Lobotka: "Questo è il vero Stanislav, lui crede allo scudetto. Sul rinnovo..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Rafael Kedzior, giornalista vicino all’agenzia Fairsport che gestisce, tra gli altri, Lobotka: “Penso che ora il Napoli stia vedendo il vero Lobotka, quello che tutti si aspettavano di vedere quando arrivò in azzurro. Perché ci ha messo tanto? Non è facile rispondere a questa domanda. Innanzitutto è necessario adattarsi per un calciatore che arriva da fuori. La differenza l’ha fatta Spalletti in due modi: dandogli diverse chance di giocare, facendo giocare un calcio che esalta le sue caratteristiche. Gattuso non era un giocatore alla Lobotka e non lo vedeva in quella posizione, anche se il tecnico lo stimava. Poi ha avuto anche qualche piccolo infortunio che non ha favorito il tutto.

Scudetto? Lobotka ci crede come d’altronde tutto il Napoli, l’occasione è palese. Nessuna squadra può vincerle tutte. Ovviamente è difficile ma ci sono possibilità. C’è un po’ di delusione per il post Inter, c’era l’aspettativa di portarla a termine. Il Napoli ha comunque le sue chance di Scudetto. Barcellona? Aspettiamo questa gara per il grande prestigio, peccato che Lobotka non possa esserci. Per quanto dimostrato finora in Serie A il Napoli non può avere paura del Barcellona che sarà uno dei meno forti degli ultimi anni.

Rinnovo del contratto? In Polonia quando si deve rispondere a una domanda a cui non si può rispondere si dice semplicemente ‘pomodori’!”.