Eranio: "Spalletti ha lasciato Napoli solo per motivi personali"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Genoa, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: “Rimpianto Spalletti per il Napoli? Spalletti ha lasciato il Napoli per motivi personali, è un grande allenatore che mi dà molta fiducia anche per la Nazionale, che comincia ad assomigliare al suo nuovo ct.

Genoa-Napoli? Partita particolare, il Napoli viene da una sconfitta, il Genoa viene dal match con il Torino che fa giocare male. Sarà una bella partita, combattuta, contro i campioni d’Italia che vorranno riscattarsi dalla sconfitta con la Lazio e arriveranno molto motivati. Difficile da decifrare, come partita, perché bisogna capire come torneranno i nazionali e se saranno in grado di fare una partita ad alto livello".