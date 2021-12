Eriksson non ha dubbi: "Napoli resta tra le favorite per lo scudetto!"

"Nonostante il momento difficile, sono convinto che il Napoli resti una delle squadre favorite per lo scudetto". Parola di Sven Goran Eriksson, che in nell'intervista concessa oggi a Il Mattino ha fatto alcune considerazioni sui tecnici delle big di Serie A: "In questa stagione ci sono tanti grandi allenatori. C'è Mourinho, poi ci sono anche Sarri, Allegri, Spalletti. Tanti ottimi tecnici che alzano il livello. Spero, però, che Simone Inzaghi faccia bene: siamo stati assieme 4 anni alla Lazio e gli voglio bene. Gli auguro di raggiungere i traguardi più importanti. Il campionato italiano sta diventando sempre più competitivo grazie a questi allenatori. Mi consenta, però un in bocca al lupo".