Esperto di diritto sportivo: "Acerbi? Conta ciò che ha detto, non l'intenzione. Ha chiesto scusa..."

Si continua a parlare del presunto insulto razzista attribuito da Juan Jesus a Francesco Acerbi nel corso di Inter-Napoli

Si continua a parlare del presunto insulto razzista attribuito da Juan Jesus a Francesco Acerbi nel corso di Inter-Napoli dello scorso weekend. In merito oggi Tuttosport propone le parole dell'avvocato Cristiano Novazio, esperto di diritto sportivo:

"Innanzitutto bisogna sottolineare che, per applicare con il giusto rigore l’articolo 2 dello Statuto Figc e l’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva Figc in tema di lotta al razzismo e ogni forma di discriminazione, è stato stabilito che vale la percezione oggettiva dell’insulto senza alcuna valorizzazione dell’elemento soggettivo: è sufficiente che l’offesa sia in sé percepibile come razzista e discriminatoria. [...] Conta quello che ha detto, non l’intenzione con cui l’ha fatto".

Sul rischio delle dieci giornate di squalifica e le possibili attenuanti a favore del difensore nerazzurro, poi, l'avvocato spiega: "Come attenuante c'è il fatto di avere chiesto scusa, come riconosciuto dallo stesso Juan Jesus a fine partita. Anche se le dichiarazioni di Acerbi del giorno dopo suonano un po' come una marcia indietro".