Esposito critica Garcia: “Cambi senza parole. Il gol subito ieri è da Prima Categoria!" 

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore ed ex attaccante dell'Empoli: "Ieri sono rimasto basito dal Napoli contro l'Union Berlino. Garcia ha fatto tre cambi nel finale che mi hanno lasciato senza parole. Non si può iniziare a fare le sostituzioni nel finale di gara, quando affronti una squadra così modesta e che non vinceva da 12 partite. Deve esserci per forza qualcosa tra gruppo e allenatore, questo poco calcio preoccupa e allarma. Il Napoli ha perso totalmente la propria identità. La partita prima si vinceva già negli spogliatoi. Ora arriverà l'Empoli e sarà una gara veramente difficile: giocano bene a calcio e devono salvarsi, mentre il Napoli continua a fare fatica. Anche nelle vittorie, gli azzurri non danno mai l'idea di essere superiori agli avversari...

Il Maradona poi sembra essere diventato una maledizione, cavoli è casa nostra! E c'abbiamo vinto un campionato grazie ai tifosi lo scorso anno! Ora anche i tifosi stanno iniziando a stancarsi, la squadra va in paura alle prime difficoltà e i cambi di Garcia acuiscono la confusione ed il timore. Serve dare una svolta totale. Napoli diventa una polveriera quando si stanca di qualcosa, quindi serve avere la giusta mentalità e ritrovarla nel modo migliore possibile. Rientro Osimhen e Raspadori? Giacomo è un giocatore straordinario, speriamo che nella confusione Garcia non decida di snaturarlo. Speriamo che ritroviamo un Napoli che torni a giocare a calcio e che non prenda un gol come quello di ieri: neanche in Prima Categoria si prende gol dal rilancio del portiere...".