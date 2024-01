Esposito difende Raspadori: "Soffre il cambio allenatore, ma rimane tra i migliori del NapolI"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore: "Raspadori sta vivendo un lungo periodo di digiuno, ma non bisogna avere troppa paura. Ha sofferto il cambio di allenatore,Spalletti, lo teneva sempre coinvolto e lo impiegava in più ruoli. Quest'anno sta vivendo anche un po' di calo fisico, ma resta uno dei migliori talenti del calcio italiano e del Napoli.

Contro la Lazio ci saranno tante assenze, però la squadra sembra in fase di recupero. Con l'Inter abbiamo visto buone cose e ora si deve provare a fare risultato in uno scontro diretto come questo. Anche la Lazio ha i suoi problemi, quindi il Napoli deve fare punti all'Olimpico se vuole puntare ancora alla Champions League. Il mercato del Napoli? Sono arrivati tanti giocatori interessanti, che possono dare una mano al Napoli. De Laurentiis ha fatto mea culpa dopo aver smantellato il lavoro di Luciano e ora ha preso giocatori che hanno una grande voglia di giocare in azzurro".