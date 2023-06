Esposito: "Garcia è un grande allenatore e ADL ci stava pensando da tempo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore: "Spiace davvero salutare Luciano, ma Rudi Garcia è un buon allenatore ed è forse uno dei migliori dei tanti accostati al Napoli. Lui assomiglia molto a Spalletti, per gioco e gestione del gruppo. Poi quello che ha fatto Luciano in azzurro resta imparagonabile, ma ora bisogna voltare pagina e andare avanti per il bene dell'ambiente. De Laurentiis era da un bel po' che aveva le idee chiare sull'allenatore e come sempre tira fuori le sue perle. A Roma ha fatto benissimo, anche in Francia ha dato grande prova di sé".