Esposito: "I tifosi capiranno una cosa su Spalletti dopo aver visto il film"

L'attore Salvatore Esposito è intervenuto a Radio Marte

L'attore Salvatore Esposito è intervenuto a Radio Marte: "Chi sarà il prossimo allenatore? Bella domanda... Io ho due linee di pensiero. Innanzitutto, se si vuole proseguire sul progetto tecnico-tattico, le alternative sono solo Pioli e Italiano. In seconda analisi se invece si vuole stravolgere, rifondare e ricostruire nel tempo, si riparte con Gasperini e Conte. Le vie sono queste, al di là di eventuali sorprese, sempre possibili, da parte del presidente. Difficilmente il presidente sbaglia due volte.

Chi mi piacerebbe? Conte. Quando i tifosi andranno a vedere il film, si renderanno conto di quanto Spalletti sia stato un martello costante, il capobranco, colui che voleva che la squadra pensasse da collettivo e non da singoli, voleva che non ci fossero prime donne. Conte, allo stesso modo, può far uscire i veri valori, morali e tecnici, di questi giocatori, mettendo in riga la squadra. Il gruppo necessita di innesti di grande qualità, ma la base c'è. Dopo il film ho abbracciato Spalletti e gli ho detto: 'Se ti servisse una mano per gli Europei, vengo a fare una chiacchiera per motivare i calciatori'.... Entro la fine dell’anno mi vedrete nei panni del Commissario Rizzo, ovvero “Piedone”, spero di farvelo vedere prima possibile, ci siamo dedicati molto e c’è molta Napoli. Nel frattempo su Netflix vi consiglio di vedere Briganti, qualche sorpresa c’è…”.