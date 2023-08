Esposito sul rifiuto di Zielinski all’Arabia: “Non ha pensato ai soldi come tutti gli altri”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Luciano Spalletti

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Luciano Spalletti: “Garcia? Assomiglia a Luciano, tutti ne parlano bene tra quelli che hanno lavorato con lui. Poi ha vita facile con quell'Osimhen lì davanti, fa la differenza a qualsiasi livello. Ormai se la gioca con Haaland, anche se Osimhen deve ancora migliorare su alcune piccole cose. Spalletti però gli ha dato un'autostima clamorosa, il primo gol di Frosinone lo dimostra: ha sfondato la porta!

Zielinski? Ha dato una risposta incredibile dopo il rifiuto all'Arabia Saudita. Non ha commesso un singolo errore contro il Frosinone, lui è un giocatore straordinario e lo dimostra sempre. Vuole ancora confrontarsi ad altissimi livelli, ha dato una risposta da vero big, non come Ronaldo e tutti gli altri che hanno pensato solo ai soldi".