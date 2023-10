Euro2032, ass. Ferrante: "Maradona candidato come stadio. Non servirà togliere pista"

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gli Europei in Italia ed in Turchia? E’ una buona notizia questa. Dalle ultime notizie forse riusciamo a spuntarne anche sei di stadi in Italia, piuttosto che cinque. Ci sono competitors sicuri che sono Roma, Milano e Torino che, secondo la FIGC, hanno gli standard per ospitare le gare dell’Europeo. Poi c’è Napoli, Verona, Genova, Bari che se la contenderanno. Sicuramente occorre dare una grande svolta positiva alla progettazione del rifacimento del Maradona. La FIGC e la UEFA spingono per l’eliminazione della pista d’atletica, ma credo che ci possiamo ragionare. Anche gli altri stadi italiani hanno la pista e sono stati ammessi agli Europei, si può trovare un punto d’incontro. Ora chiederemo al Governo dei fondi per rifare lo stadio.

Ci vogliono centinaia di milioni di euro, il Ministro Abodi s’è reso disponibile a sostenere le città italiane. Gli ultimi lavori strutturali del Maradona risalgono al 1990, ma sono stati fatti anche degli errori. Se ci saranno dei lavori verranno fatti con cognizione di causa per dare a Napoli uno stadio nuovo che possa ospitare tutte le gare, sperando che la nostra squadra possa sempre competere in Europa. I lavori li stiamo già facendo e sono relativi ad alcune sale del Maradona, sono lavori di manutenzione ordinaria. Ma i lavori fondamentali vanno fatti sulla coeprtura che va rifatta e l’ipotesi dell’amplimaento dei posti va presa in considerazione. Il venir meno della pista sarebbe un gran dispiacere perchè lì si allenano dei campioni ancora”.