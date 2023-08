Evani: “Napoli squadra da battere, ma l’Inter la più attrezzata per battagliare su tutti i fronti"

L’ex vice allenatore della Nazionale Alberico Evani ha rilasciato un’intervista a TUTTOmercatoWEB.com.



Dei nuovi chi la incuriosisce?

"Sono tutti interessanti. Sarà bello vedere chi avrà operato meglio. Il Napoli è la squadra da battere, è andato via qualche elemento ma abbiamo visto come l'anno scorso avevano rimpiazzato chi era andato via. L'Inter è forse la più attrezzata per battagliare su tutti i fronti".