Ex ag. Insigne incredulo: "Nessuno ha reagito alle provocazioni di Mourinho!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte: “La gara con la Roma ha mostrato tutti i limiti del Napoli sotto l’aspetto della cattiveria. Questa è una squadra che ha ancora nella testa l’idea di gestire le partite col gioco, non è così. Necessità cattiveria.

E’ stata insopportabile la scena delle provocazioni di Mourinho e nessuno ha reagito. Se la Roma gioca in un certo modo, è una squadra fallosa e cattiva, è perché Mourinho sa che da quei giocatori può ottenere questo. Se la Juve gioca in quel modo, non è perché Allegri non è in grado di trasferire un calcio propositivo, ma perché sa di avere questi calciatori. Allora io mi aspetto che Mazzarri incida dal punto di vista caratteriale. Noi avevamo conosciuto la ‘zona Mazzarri’, quel non arrenderti mai, adrenalina e grinta per raggiungere il risultato. Ho la sensazione che Mazzarri non sia più quello, lo vedo più riflessivo. Mazzarri ci ha abituati a questo e quindi ci aspettiamo questo da questa squadra, non una squadra molle e che non reagisce.

Il primo colpo del Napoli a gennaio? Credo a centrocampo. Va bene qualsiasi colpo, ma che incida dal punto di vista emozionale della squadra, che deve avere un’inversione di rotta dal punto di vista caratteriale. Ci vuole qualcuno che dia quel quid in più di cattiveria e aggressività. Ci vuole uno che litiga con tutti perché non vuole perdere, servono questi calciatori oggi al Napoli”.