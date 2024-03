Ex ag. Koulibaly: “Colleghi stanchi di trattare con ADL-Chiavelli, portano calciatori altrove"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, procuratore sportivo ed esperto di calcio francese: “Jonathan David? Lui e Osimhen sono due giocatori diversi. David è arrivato in Europa e cresciuto in Belgio prima di arrivare al Lille quando Osimhen è stato trasferito al Napoli. David da gennaio sta facendo molto molto bene perché ha fatto 15 gol in tre mesi. La sua valutazione? È difficile dirlo perché c’è sempre il discorso del suo contratto di cui non conosco la scadenza. Il Lille già quando lo aveva comprato lo aveva pagato 25 milioni + 5 di bonus che era una base importante. Il Lille ha rimesso i conti a posto, per David se arriva un’offerta sarà la più importante possibile. Senza dimenticare che dopo l’operazione Osimhen e quello che c’è stato intorno al Napoli e al Lille, allontani il ragazzo dal Napoli.

Sesko è molto bravo ed è molto mobile, è giovane, però non ha ancora le caratteristiche del punto fisso dell’area di rigore. Non credo sia il profilo perfettamente adatto per il Napoli ma è un buon giocatore.

Gimenez sta facendo bene, c’è da dire che gli attaccanti escono dall’Olanda direttamente perché lì è facile fare gol. C’è questo punto interrogativo.

Zirkzee è l’uomo simbolo di questa stagione del Bologna. Ero a Milano l’anno scorso e ho sentito un po’ di voci su di lui perché sta facendo bene. Può influire anche quello che fa Thiago Motta. Conterà tanto la valutazione che farà il Bologna che sicuramente proverà ad ottenere il massimo prezzo dalla sua partenza.

Il fatto che Osimhen abbia saltato tante partite può influire su chi lo vuole acquistare? Il prezzo lo fanno molti parametri. Si contano innanzitutto quanti giocatori del genere ci sono sul mercato. Per esempio mi risulta che Osimhen sarebbe il sostituto adatto di Mbappé. Lo stipendio di 10 milioni netti non spaventa il PSG. C’è un uomo mercato al PSG che ha una certa vicinanza con chi rappresenta Osimhen che può contare. Il PSG sarà al top della lista, dopo può inserirsi sempre un club inglese. Quando un calciatore nigeriano ha la possibilità di andare in un top club in Inghilterra, normalmente ci va di corsa.

Il Napoli può incassare il prezzo del cartellino e può risparmiare il suo stipendio che nessun altro ha percepito a Napoli.

Gendrey? Il ragazzo sta facendo bene, sta giocando sempre 90 minuti. È continuo, è un lavoratore. Non è uno che richiama l’attenzione per i colpi che ha. È affidabile e ha una crescita regolare. Qualche club si è accorto di lui. È importante rimanere concentrato per il termine della stagione.

Un centrale come Koulibaly che porterei a Napoli? I giocatori bravi ci sono per il Napoli, ma sono fuori parametro. Conoscete la difficoltà nel portare calciatori a Napoli. Dei colleghi sono stanchi di negoziare con De Laurentiis e Chiavelli. Se c’è un’altra possibilità, portano un calciatore altrove.

L’anno prossimo senza la Champions l’appeal sarà inferiore”.