Ex agente Cavani: "Nessuna assonanza con Osimhen, Edinson superiore"

Claudio Anellucci, agente sportivo ed ex procuratore di Cavani, è intervenuto nel corso di 'Si Gonfia La Rete' su Radio CRC: “Non trovo nessuna assonanza tra Cavani e Osimhen. Il nigeriano è sicuramente un calciatore importante, la stagione dello scudetto lo testimonia ma l’anno della conferma è sempre quello dopo: ha sempre molti problemi fisici è un top club si vede anche da questo. Sarà perché di mezzo c’è il cuore, ma per me quel Cavani è ancora superiore all’attuale numero nove. Come lavorava quel Napoli di Mazzarri ce ne erano pochi.

Inutile tornare indietro quando la maggiore responsabilità ce l’ha chi ha permesso a Garcia di allenare questo Napoli, che si è trovato nel posto sbagliato per lui. Sono stato uno dei pochi a dirlo nel momento della firma. La differenza con Mazzarri è abissale per quanto riguarda quello che Walter potrebbe dare alla squadra. Vale lo stesso per Kvaratskhelia con Lavezzi: per me l’argentino è ancora superiore. In certe dinamiche è il campo che spiega ciò che succede ma ripeto, credo che oggi si possa riaccendere la luce del Napoli, la parentesi più buia l’ha avuta con Garcia.

Mazzarri riesce a tirare il meglio da calciatori che non sono mai stati top player e che venivano da pessime stagione in altre squadre. Ha permesso ad Hamsik di crescere in maniera esponenziale, il paragone con i tre tenori non potrà mai essere fatto: parliamo di un’altra categoria”.