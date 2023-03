Ex collaboratore Spalletti: "Uno dei migliori in assoluto, non mi stupisce il rendimento del Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Guido Nanni, ex storico preparatore dei portieri del club della Roma, anche ai tempi di Luciano Spalletti, parla dell'allenatore azzurro a Bianconeranews.it: "Spalletti è indiscutibile, è uno dei migliori allenatori in assoluto. In tutte le sue squadre, ha sempre lasciato la sua impronta. Non sono stupito del rendimento del suo Napoli".