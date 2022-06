Ex CT Belgio pazzo di Mertens: "Non sarà Maradona, ma parliamo comunque di un monumento"

L'ex commissario tecnico del Belgio Georges Leekens ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino di Dries Mertens.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex commissario tecnico del Belgio Georges Leekens ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino di Dries Mertens: "A Napoli è un idolo? Non sarà Maradona ma... parliamo comunque di un monumento! È un calciatore dalla piccola taglia ma dall'enorme rendimento. E non mi sorprende che sia tanto amato, è un ragazzo d'oro, al quale vogliono bene tutti. Anche in Belgio è uno dei più amati dai tifosi".

Cosa spera accada nel futuro di Mertens?

"Spero vivamente che rinnovi con il Napoli. Anche due anni fa la situazione era in bilico e poi si risolse in modo positivo. Dries ha dato e ricevuto molto a Napoli e può ancora essere protagonista. Ha solo 35 anni, non ha avuto infortuni gravi e si prende molto cura di sé".