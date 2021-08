Ex ct Macedonia: "Elmas da vero 10, può diventare uno dei migliori del Napoli"

Intervistato da Radio Punto Nuovo, è intervenuto Igor Angelovski, ex CT della Macedonia: "Con l’arrivo di Luciano Spalletti quest’estate, si è vista sin da subito una fiducia diversa verso Elmas. Già dalle primissime amichevoli. Il nuovo tecnico crede di più in Elif e gli sta dando maggiori opportunità, rispetto a Gattuso. Opportunità che Elif ha colto senza esitare, sfruttandole al meglio. E infatti, in questa prima gara ufficiale, è andato a segno ed è stato uno dei migliori in campo, provando a mister Spalletti che la sua fiducia era ben riposta. Sono sicuro che nel futuro prossimo, Elif riuscirà ad avere ancor più minuti con il nuovo tecnico.

Se ho parlato con Elif dopo la gara col Venezia? Sì, ci siamo sentiti dopo la gara di domenica. Gli ho fatto i miei complimenti per la partita, per i soli. Mi ha detto di essere rimasto molto contento dell’opportunità datagli e che continuerà a lavorare sodo nel corso della settimana. Adesso, il suo unico pensiero è farsi trovare al meglio per Genoa-Napoli.

Quale posizione per Elmas? Quella da numero dieci, almeno nel sistema 4-2-3-1 del Napoli. Elif, però, può anche giocare da numero otto sulla sinistra, alle spalle dell’attaccante. Di certo, parliamo di un calciatore che una qualità tale da poter ricoprire tre-quattro posizioni in campo, senza alcun problema.

Il futuro di Elmas? Il Napoli è una delle migliori squadre in Italia ed Elif può diventare uno dei migliori giocatori a disposizione degli azzurri, senza problemi. Deve semplicemente credere in sé stesso e nei propri mezzi, cosa che Spalletti ha già cominciato a fare per lui. Sono sicuro che quest’anno impatterà la stagione in maniera diversa, mettendo a segno grandi prestazioni e tanti gol e assist nel corso del campionato".