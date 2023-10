Ex dg FIGC: “Ambiente troppo elettrico a Napoli e ADL non è bravo a dare serenità”

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle italiane nelle coppe.



Napoli con orgoglio contro il Real Madrid ma non è bastato:

"Si nota l'assenza di uno come Kim in difesa, ma il Napoli mi pare che non abbia meritato di perdere. Il primo gol è stato provocato da un errore banale di uno come grande capacità come Di Lorenzo. E il terzo gol è un infortunio di Meret. Il rigore poi dato al Napoli mi è sembrato generoso, però il Napoli non meritava di perdere. C'è un ambiente un po' troppo elettrico e un personaggio come ADL tra le sue doti non ha quella di dare serenità".