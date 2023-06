Ex dg Spezia: "Sul mercato la difficoltà più grossa ce l'ha il Napoli"

"La Juventus ha un lavoro stimolante: ricostruire avendo la giusta comunicazione, il tempo più giusto per farlo è la cosa più divertente".

TuttoNapoli.net

Intervista esclusiva con Tuttomercatoweb per l'uomo mercato Riccardo Pecini.

Per un direttore qual è la missione più difficile? L'autofinanziamento dell'Inter, i tanti soldi da reinvestire del Milan senza poter sbagliare, il Napoli che deve far fronte alle richieste volendo trattenere i migliori o la Juventus che deve ripartire da zero dovendo incassare?

"La difficoltà più grossa ce l'ha il Napoli oggi. Trattenere giocatori è la cosa più difficile: se come intuisco vorrebbero mantenere l'ossatura vincente per aprire un ciclo sarà difficile. L'Inter è più strutturata, sono più bravi nella continuità dell'autofinanziamento. La Juventus ha un lavoro stimolante: ricostruire avendo la giusta comunicazione, il tempo più giusto per farlo è la cosa più divertente".

Che mercato sarà quest'estate?

"Non so come si muoveranno le inglesi di media fascia che hanno sempre liquidità per cambiare il nostro mercato, prendiamo gli esempi di Scamacca o Damsgaard. Al netto di questo, ci sono 4-5 squadre di fascia media che hanno valore: se riescono e vogliono impostare un discorso di continuità possono far bene. Torino, Fiorentina, Sassuolo, Bologna: se possono e vogliono consolidarsi, possono alzare il livello del campionato e scavare il solco tra prima fascia e zona retrocessione".