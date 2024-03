Ex Dir. Tuttosport: “ADL, da che pulpito viene la predica? Assurda pretesa anti-Juve"

"Non è certo con l’arroganza che si cambiano le cose".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato del possibile ricorso del Napoli contro la Juventus per la partecipazione al Mondiale per Club: "Andrebbero comprese meglio le azioni legali che il presidente del Napoli De Laurentiis minaccia di portare avanti per escludere la Juve dalla prossima Champions e occuparne il posto. Altra clamorosa bizzarria in considerazione del caso Osimhen per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio sia per il Napoli calcio sia per il suo presidente.

Anche in questo caso da quale pulpito viene la predica? C’è da rimanere perplessi quando si registrano reazioni così esagerate in risposta a deludenti risultati sportivi. Si ha quasi l’impressione che a determinati 'poteri' perché di poteri si tratta, sia concesso qualsiasi strafalcione comportamentale in ragione dell’impegno profuso nel 'sistema' che poi si contesta. Come se gli errori decisionali o di scelte o di deleghe non potessero riguardarli. E invece sia Lotito, sia De Laurentiis, oltre a ottenere eccellenti risultati, possono sbagliare e serve a poco scalciare se in una stagione va qualcosa storto. Non è certo con l’arroganza che si cambiano le cose".