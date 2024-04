Ex Dir. Tuttosport attacca Allegri: "Solo improvvisazione, un disastro! L'agonia sarà ancora lunga"

"Ma si può mai giocare una partita senza un’idea tattica dal primo all’ultimo minuto?".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche del periodo no della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri: "La curiosità è nei titoli dei giornali del giorno dopo. Non vedo come si potrà ancora difendere Allegri. L’unica è nascondersi dietro la vittoria della Lazio al debutto con Tudor in panchina. Un’agile scappatoia che però rappresenta una mazzata su un altro allenatore che gode di buona stampa: Sarri. Ma, almeno, quest’ultimo ha avuto la grandissima dignità e il buongusto di dimettersi.

Mi duole, però, avvertire i tifosi della Juve che l’agonia sarà ancora lunga perché sicuramente non si perderà occasione per criticare il sostituto di Allegri se ce ne sarà mai uno a fine stagione. Soprattutto in caso di una scelta giovane, alla Gilardino, per intenderci. Non gli verrà perdonato nulla. Non per avvertire nessuno, ma sarà meglio mettersi in mani più sicure come quelle di Conte o meno azzardate come quelle di Thiago Motta. Altrimenti si proseguirà con Allegri e via con i lamenti allegati. Dopo la sconfitta con la Lazio ne ho sentita una da brividi: “che cosa poteva fare senza cambi buoni in panchina? Si è comunque giocato con sette elementi nati dopo il 2000”. Che cosa poteva fare? Poteva evitare la disastrosa sostituzione di Cambiaso, tanto per cominciare e poteva tenere la squadra più alta come nel finale del primo tempo. Ma si può mai giocare una partita senza un’idea tattica dal primo all’ultimo minuto? Solo improvvisazione e speranza nei cambi che non cambiano nulla. Un disastro! Comunque nulla è perso per gli Allegri#in. Con la qualificazione nella prossima Champions e con l’arrivo in finale di coppa Italia si proseguirà con lui felici e tranquilli. Perciò, ribadisco, l’agonia sarà ancora lunga".