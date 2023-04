Ex Dir. Tuttosport critica il Napoli: "Il vero salto di qualità sarà non crearsi alibi dell'arbitro"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, ex direttore di Tuttosport.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, ex direttore di Tuttosport: "Non è sbagliato interrogarsi sulla battuta d'arresto del Napoli, sia in campionato che in Champions. Ora dobbiamo vedere come ne esce psicologicamente la squadra, che ho visto abbattuta per una possibile semifinale. E questo sembra un qualcosa che spiace oltre le celebrazione che andrebbero fatte comunque a questo Napoli. L'eliminazione brucia perché l'avversario era alla portata e rischia di negare erratamente la gioia che a breve arriverà dal campionato. Ci può stare criticare qualcosa, ma un momento di opacità e di sfortuna può capitare a chiunque. Il Napoli non era al completo delle proprie capacità.

Però, il vero salto di qualità del Napoli sarà non crearsi alibi come quello dell'arbitro. Rivendicazioni ci sono da una parte e dall'altra. Di certo ci sono stati due pesi e due misure nel corso dell'andata e del ritorno e lascia perplessi ed è un ottimo alibi per appoggiarsi e metabolizzare l'eliminazione".