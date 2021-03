Ex dir. Tuttosport: "Pirlo e Gattuso le grandi delusioni di questa stagione!"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport: "Che titolo avrei fatto dopo la sconfitta con il Porto? "Oh noooooo" (ride, ndr). Oppure il fustino dell'Ajax, la barretta del Lione ed il vino Porto. Ha fallito Pirlo, non Agnelli. Si è vista l'incapacità di mettere in campo i dettami che professa. Agnelli ha vinto tanto, non si può dire che abbia fallito. Pirlo doveva essere il maestro, ma c'è un momento nel quale si fanno i resoconti: non credo che una Supercoppa possa surrogare le aspettative sul campionato e la Champions. La locomotiva Juventus ha rimesso il calcio italiano all'onor dell'Europa. Se fosse per i Lotito saremmo rimasti come provincia dell'Europa. Gattuso può dare la mazzata a Pirlo? Gattuso è l'altro allenatore che ha deluso in questa stagione. Il Napoli era tra le tre candidate per lottare per lo scudetto: Gattuso e Pirlo sono le due grandi delusioni stagionali".