Ex Dir. Tuttosport: "Chi non prende atto della gestione di ADL è stupido"

"Chi ha criticato questo presidente e poi prende atto di tutto quanto fatto, chapeau".

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore TuttoSport: "In Europa si stanno rendendo conto del dominio del Napoli, è una piacevole anomalia che si sta imponendo per il suo distacco dalle altre. A questo punto del campionato, non c’è mai stato un distacco così importante.

Detrattori del Napoli? A me prendono poco le critiche, mi piace sempre quando c’è un valore assoluto che va riconosciuto. I tifosi del Napoli vedono queste ‘punzecchiature’ che sono solo pretesti. La bellezza assoluta di questo Napoli sta nel fatto che l’emozione che ti dà non la vedevamo dai tempi di Sacchi. Più di questo che vuoi dire?