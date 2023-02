Ex Dir. Tuttosport: "Ero critico su ADL, ma Napoli al top e con i conti in ordine! Sulla Juve..."

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Tuttosport e Cds

: "Il Napoli è l'ammiraglia della flottiglia italiana in Europa. Le italiane hanno fatto bene in Champions e stanno sfatando tanti luoghi comuni sul nostro calcio. Basta poi vedere cosa hanno fatto le inglesi finora, come il Chelsea, il Liverpool o il City. Il calcio italiano riesce sempre ad evolversi in base alle idee dei propri allenatori, qualcosa che manca agli altri movimenti. Glasner nelle sue parole verso il Napoli ha dimostrato di essere ancora legato ad un'idea di calcio italiano totalmente sbagliata.

Napoli e la Champions? Fare qualcosa di clamoroso non è impensabile, ma solitamente resto scaramantico. Un passo alla volta, senza eccessi: intanto i quarti di finale sono un passo in avanti storico e poi dopo si ragiona. Finora il Napoli è la squadra più bella vista in Europa in assoluto, sembra il Milan di Sacchi ai suoi tempi.