Ex Dir. Tuttosport: "Napoli assatanato anche sul 2-0, Allegri prendesse esempio da Spalletti"

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia , l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola scrive: " Il Napoli, dopo aver segnato l’1-0, ha continuato ad attaccare, aggressivo, compatto, senza dare fiato al Sassuolo. Sul 2-0, ancora assatanati su ogni palla con un ritmo pazzesco. Il 3-0 annullato per un soffio. Così si fa. Basterebbero queste immagini per spegnere ogni sbuffo di polemica sollevato da Allegri accusato di difendere (vero) sempre l’1-0. Il tecnico della Signora prendesse esempio da Spalletti per vedere come si fa. La Juve che si riposa dopo l’1-0 al Nantes non si può guardare. La reazione bianconera arriva, certamente, ma solo dopo il pareggio dei francesi. Un’oscenità.

Guardando i top allenatori del nostro campionato Allegri è il tecnico con più 1-0 in carriera (15 per cento). Dato numerico (a lui piacciono molto) che lo inchioda proprio sulla menzogna raccontata nel dopo partita (“andate a guardare la mia carriera”). Siamo andati a vedere, mister, e sei quello più affezionato all’1-0 che non è solo un risultato, ma una orrenda filosofia di gioco. Un modo squallido di interpretare il calcio. Se ti fermi dopo il primo gol, cedi il pallino agli avversari e prima o poi il gol lo becchi. Cosa che puntualmente si verifica. O vogliamo legarci ad altri numeri, questi sì insignificanti, che hanno visto la Juve incassare 7 gol in diciassette partite di campionato e 10 nelle successive tre. Senza organizzazione di gioco non si stabilisce un metodo. Si rattoppa qua e là qualche falla, ma nella testa dei giocatori non resta nulla. Quelli del Napoli hanno una caratteristica evidente, si divertono perché hanno licenza di attaccare. Sempre. È l’essenza del calcio: cercare di far gol. Ma non solo sullo 0-0 bensì dopo l’1-0, il 2-0, il 3-0 e persino dopo il 4-0 come ricorderà certamente la Juve che ne ha incassati 5 proprio dagli uomini di Spalletti".