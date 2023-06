Ex dirigente Fiorentina attacca Sousa: “Ottimo tecnico ma pessima persona, vi spiego perchè”

Vincenzo Guerini, ex di Napoli e Fiorentina ed ex club manager viola, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Vincenzo Guerini, ex di Napoli e Fiorentina ed ex club manager viola, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “L’addio di Spalletti? Evidentemente la stagione a Napoli svuota le energie, lui forse era stanco per proseguire, avrà messo tutto quello che aveva, raccogliendo tutto quello che ha seminato, anche in altre squadre, perché anche con Inter e Roma ha sempre impostato un gioco divertente. Conosco Napoli, anche se sono stato una meteora, ma so che prosciuga energie.

Paulo Sousa per il Napoli? Ero dirigente della Fiorentina quando il portoghese era tecnico, ho visto i viola giocare un grande calcio per mezzo campionato, poi sono crollati e non ne conosco i motivi. Questo perchè nonostante 15 anni di Fiorentina Paulo Sousa non mi ha mai fatto assistere ad un allenamento, mi ha escluso completamente, mi relegava in ufficio. Con lui non ho mai parlato, mi aspettavo che si confrontasse con me, è stato un ottimo tecnico ma una pessima persona, una delle pochissime persone del mondo del calcio che mi ha trattato in questo modo. Non mi è mai successa una cosa del genere, e chi dice il contrario mente. Non potevo neanche mangiare nella stessa mensa della squadra, Era forse geloso perché io sono stato allenatore? Ma non avevo nessuna intenzione di allenare e del resto con gli altri tecnici viola, da dirigente, non ho mai avuto problemi, da Montella a Rossi e Mihajlovic. Riconosco che nel girone di andata la Fiorentina con lui ha espresso un grande calcio.

Tatticamente? E’ un tecnico molto duttile, sa gestire bene la squadra, adattandola all’avversario ma anche imponendo il suo gioco in casa e fuori. Binomio Napoli-Paulo Sousa? Venire a Napoli dopo Spalletti è dura, anche se nel calcio certi rischi vanno accettati”.