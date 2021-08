Ex dirigente Roma: "Spalletti sa farsi apprezzare dai calciatori, otterrà il massimo da Insigne"

Antonio Tempestilli, dirigente della Roma quando Luciano Spalletti ne era l'allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti si fa apprezzare molto dai calciatori e sono sicuro che riuscirà ad ottenere da Insigne il meglio in questo momento. Lorenzo è un professionista serio, un ragazzo intelligente, farà tutto il possibile di mettersi nella posizione per dare il massimo per il Napoli. Sia De Laurentiis che Insigne vorranno trovare l'accordo".