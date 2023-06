Ex ds Cagliari: "Il Napoli ci ha chiesto Nandez anche l'anno scorso! Ma solo in prestito..."

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nandez è un giocatore da Napoli. E' uno che dà tutto e può giocare in parecchie posizioni, è il tipo di giocatore che ogni squadra dovrebbe avere. Giuntoli lo voleva in prestito, noi volevamo venderlo a titolo definitivo. Anche la scorsa stagione il Napoli ce l'ha chiesto, ma il giocatore non voleva andare via in prestito".