Ex ds Crotone: "Faraoni ideale per il Napoli. Bernardeschi? Giocherà in Italia"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone: "Faraoni è un ragazzo d’oro e in campo dà tutto. In quel ruolo è un giocatore buono. Può giocare tranquillamente anche nella difesa a quattro, con Juric l’ho visto molto migliorato dal punto di vista difensivo. Gli piace molto inserirsi davanti, per come gioca il Napoli è un giocatore ideale. Se veramente c’è questa possibilità di andare al Napoli ci andrà sicuramente, lasciamo perdere le cose che dicono il procuratore e la società

Bernardeschi? Se ritornerà in Italia sono sicuro che ce la metterà tutta per fare grandi campionati. E’ un ragazzo molto intelligente e che ci tiene molto alla squadra per la quale gioca. Se viene a Napoli deve prendere il posto più di Lozano che di Politano. Ho l’impressione che quest’anno qualche squadra italiana lo prenderà, lui è un ragazzo molto ambizioso”.

Meluso? Lo conosco bene, è intelligente, preparato e molto educato. Il Napoli è una grande occasione per lui, non se la farà sfuggire. Ce la metterà tutta.

Giuntoli? Sono un grande amico e non posso che parlarne bene. E’ un grandissimo intenditore, nessuno si sarebbe fatta sfuggire la possibilità di andare alla Juve dopo 8 anni e aver vinto uno scudetto al Napoli. La Juve è sempre una grande società e una grande squadra. E’ giusto andare via dopo 8 anni e rimettersi in gioco per cercare altre vittorie”.