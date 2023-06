Ex ds Crotone: "Garcia? il profilo ideale per il Napoli sarebbe stato un altro"

Giuntoli l’uomo giusto per la Juve? “Lo conosco molto bene, ci siamo stimati reciprocamente e quando uno è bravo può andare in qualsiasi squadra".

© foto di Federico De Luca

“Le cessioni all’estero? Non è una bella cosa, però quando ci sono paesi che offrono tanti soldi le squadre che devono aggiustare i bilanci cedono i calciatori”. Così a Tuttomercatoweb l’ex ds del Crotone Giuseppe Ursino.

Il Napoli ha scelto Garcia.

“Garcia è un allenatore bravo. Ma il profilo ideale sarebbe stato Italiano. De Laurentiis ha comunque indovinato”.

Giuntoli l’uomo giusto per la Juve?

“Lo conosco molto bene, ci siamo stimati reciprocamente e quando uno è bravo può andare in qualsiasi squadra. Alla Juve troverà persone molto preparate come Manna, Tognozzi e Cherubini. Si troverà bene”.