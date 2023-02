Ex ds Roma: "Sicuri Osi e Kvara avranno voglia di andar via con lo scudetto?"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo di Empoli e Roma

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo di Empoli e Roma: "Spalletti? Un allenatore nel bene o nel male condiziona una squadra, Luciano è tra i migliori in Europa nel miscelare ed esaltare le caratteristiche dei suoi interpreti. Spalletti ha creato un modello di gioco nuovo: persino uno come Guardiola lo guarda con piacere! E gli interpreti che ha Spalletti non sono mica elementi che in passato facevano numeri altrove, quindi complimenti a Luciano. Trattenere o cedere i campioni? Intanto penserei a vincere quest'anno, poi dopo si faranno altri ragionamenti. Con uno Scudetto vinto, gli stessi Osimhen e Kvaratskhelia non avranno una voglia matta di andare via.