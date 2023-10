Ex dt Spal su Meluso: "Vive un momento difficile del club, ma molti vorrebbero stare al suo posto"

TuttoNapoli.net

L'ex Direttore Tecnico della SPAL Fabio Lupo, intervenuto alla Palermo Football Conference organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo.

Ha avuto modo di sentire il suo amico Meluso?

"Io e Mauro siamo molto amici, mi fa sorridere questo fatto perché spesso mi chiamano pensando io sia l'avvocato di Mauro... Sta vivendo un momento che fisiologicamente può capitare nella nostra professione, è un momento di difficoltà del club e della squadra ma molti vorrebbero stare al suo posto per discutere con De Laurentiis e una piazza come quella di Napoli. Avendo fatta tanta gavetta è ben consapevole delle difficoltà che questo ruolo comporta, ma anche orgoglioso per il ruolo che sta ricoprendo".